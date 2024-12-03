Meet the Grinch at McDonald’s this Christmas 💚

Where you can meet the Grinch at McDonald's sites across the UK - full list of restaurants
McDonald’s will be hosting ‘Meet The Grinch™’ events across the UK in December to celebrate the launch of the first ever Grinch™ Happy Meal®.
The legendary fast food chain has launched a Happy Meal with toys inspired by the festive classic movie, which will come with either a Grinch™ plush toy, a special edition of the ‘12 Days of Grinchmas’ tale or one of the Grinchy card games.
The Grinch™ Happy Meal will be available for six weeks, with the last day to purchase on Tuesday December 31, 2024.
As part of the Grinch™ celebrations, McDonald’s will be hosting a ‘Meet The Grinch™’ event, where a life-size Grinch™ will be heading to over 150 McDonald’s restaurants across the UK.
Families will be able to meet the character, while also taking part in festive games and activities.
Here is the full list of McDonald’s restaurants where the Grinch™ will make an appearance in December 2024.
Greater London
McDonald’s Penge
McDonald’s Lombardy Retail ParkMcDonald’s Acton - Dec 22
McDonald’s Ealing BroadwayMcDonald’s Wembley Park
South Coast
McDonald’s Isle of Wight
McDonald’s Gosport Brockhurst Gate
McDonald’s Poole Wessex Gate Retail Park
McDonald’s Hedge End
McDonald’s Southampton Millbrook
McDonald’s Aldershot Ash Road
McDonald’s Farnborough Tumble Down Dick
McDonald’s Basingstoke Leisure Park
East Midlands
McDonald’s Fosse Park
McDonald’s Leicester Meridian Way
McDonald’s Loughbrough Warwick Way
McDonald’s Long Eaton Tesco
McDonald’s Bulwell
West Midlands
McDonald’s Telford
McDonald’s Wolverhampton Dudley Street
McDonald’s Coventry Alvis
McDonald’s Tamworth Wilnecote
McDonald’s Reedswood
McDonald’s Stechford
McDonald’s New Oscott
McDonald’s Birmingham Chelmsley Wood
McDonald’s Stoke Longton
McDonald’s Dudley Merryhill
McDonald’s Dudley Upper Gornal
East of England
McDonald’s Queensgate Peterborough
McDonald’s Peterborough Hampton
McDonald’s St Ives Bramley Road
Yorkshire
McDonald’s Ennerdale
McDonald’s Wakefield Cathedral Retail Park
McDonald’s Wakefield Snowhill
McDonald’s Rotherham Parkgate
McDonald’s Guiseley
McDonald’s Bramley
McDonald’s Hunslet
McDonald’s Leeds
McDonalds Leeds Morley
McDonald’s Leeds Colton Mill
North East
McDonald’s Redcar Thrush Road
McDonald’s Eston
McDonald’s Colby Newham
McDonald’s West Auckland
McDonald’s Consett Pond Court Business Park
McDonald’s Team Valley
McDonald’s North Moor Road
McDonald’s Boldon DT
McDonald’s South Shields
McDonald’s SilverlinkMcDonald’s CramlingtonMcDonald’s Ashington
North West
McDonald’s Wigan Gower St
McDonald’s BoltonMcDonald’s Rochdale Sandbrook Park
McDonald’s Oldham Huddersfield Road
McDonald’s Ashton Moss
McDonald’s Stockport Forum
McDonald’s Southport Kew
McDonald’s Southport Ocean Plaza
McDonald’s Formby
McDonald’s Ormskirk Two Saints Retail Park
McDonald’s Aintree
McDonald’s Maghull
McDonald’s Skelmersdale
McDonald’s St Helens Chalon Way
McDonald’s St Helens Linkway
McDonald’s Prescot Retail Park
McDonald’s Huyton Hey Road
McDonald’s Huyton Page Moss
McDonald’s Barrow In Furness
McDonald’s Stonedale Lane
McDonald’s Ulverstone
McDonald’s Kirby County Road/Hall Lane
McDonald’s Hunts Cross
McDonald’s Morecambe
McDonald’s Liverpool Rice Lane
McDonald’s Lancaster Caton Road
McDonald’s Liverpool Kensington
McDonald’s Lancaster Cheapside
McDonald’s Carlisle Railway Good Yard
McDonald’s Liverpool Great Homer Street
McDonald’s Liverpool Queens Drive
McDonald’s Walton Road
McDonald’s Bromborough
McDonald’s Upton
McDonald’s Prenton
McDonald’s Manchester Baguley
South West
McDonald’s Hertford Rush Green
McDonald’s Maylands Avenue
McDonald’s Chelmsford Westway
McDonald’s Boreham Interchange
McDonald’s Festival Leisure Park Basildon
McDonald’s West Thurrock Fs-Dt
McDonald’s Bristol Brislington
McDonald’s Bristol Hengrove
McDonald’s Fraddon
McDonald’s Cullompton
McDonald’s Wellington Buckland
South Midlands
McDonald’s Cheltenham
McDonald’s Gloucester Barnwood
McDonald’s Gloucester St Oswalds
McDonald’s Gloucester
McDonald’s Aylesbury
McDonald’s Milton Keynes Linford Wood
McDonald’s Northampton Kettering Road
Scotland
McDonald’s Clydebank
McDonald’s Helen St
McDonald’s Coatbridge
McDonald’s Wishaw
McDonald’s Darnley
McDonald’s Linwood
McDonald’s Greenock
McDonald’s Glasgow Great Western Retail Park
McDonald’s Dundee
McDonald’s Leven
McDonald’s Bankhead Park Glenrothes
McDonald’s Kilmarnock Bellfield Interchange
McDonald’s Ayr
McDonald’s Glasgow Fort Morrisons
McDonald’s East Kilbride
McDonald’s Parkhead
McDonald’s Hamilton Place
McDonald’s Livingston Almondvale Avenue
Wales
McDonald’s Aberystwyth
McDonald’s Newtown Powys
McDonald’s Cardiff Newport Road
McDonald’s Llanelli
McDonald’s St Clears
McDonald’s Swansea Cwmdu
McDonald’s Swansea Morriston
McDonald’s Merthyr Tydfil Cyfarthfa Retail Park
McDonald’s Merthyr Tydfil
McDonald’s Tonypandy
McDonald’s Llanrtrisant Glamorgan Retail Park
McDonald’s Cardiff
McDonald’s Cardiff
McDonald’s Cardiff Culverhouse Cros
McDonald’s Cardiff Ty Glas Avenue
McDonald’s Caerphilly
McDonald’s Ebbw Vale
McDonald’s Brynmawr
To find more information including dates and times, please visit McDonald’s Happy Meal Meet and Greets website.